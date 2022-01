Amadeus racconta il suo terzo Sanremo. "Se prendo il Covid? nessun piano B"

"Non abbiamo previsto un piano B. Affronteremo i problemi quando dovessero esserci", dice Amadeus alla vigilia del Festival della canzone italiana. Insomma, se per disgrazia il conduttore dovesse risultare positivo al Covid, "restiamo tutti qui a Sanremo per altri dieci giorni". Scaramanzia? Forse sì. Ma anche un augurio, quello di "trascorrere tutti cinque serate di gioia", dice il presentatore.

"Lo stato d'animo è buono, mi spaventa avere eventuali positivi al Covid ma abbiamo visto che si negativizzano anche velocemente. Questo ci fa ben sperare per la salute delle persone", spiega Amadeus al suo terzo Festival, che inizia domani e finisce terminerà la notte tra sabato e domenica: "Sicuramente non finiremo subito dopo la mezzanotte, si andrà avanti almeno fino all'una e mezza", dice il conduttore. La sua "giornata tipo", racconta, "inizia presto alla mattina con riunioni e conferenze stampa, seguite da prove di cantanti e ospiti. Fiorello? Figurati se si delinea al terzo, non sapevo neanche che arrivasse fino a due giorni fa. Zalone l'ho trovato in gran forma, è il ragazzo simpaticissimo di sempre ma il debutto mette sempre un'agitazione particolare. Lo vedo felice di essere a Sanremo". A mancare, saranno gli ospiti internazionali. "Servono accordi mesi prima, da conciliare con le loro tournée e con le notizie sulla pandemia del Covid: ci abbiamo provato, ma è difficile per non dire impossibile averli in questo periodo".



E sull'elezione del presidente della Repubblica, che per qualche giorno si è temuto potesse sovrapporsi a Sanremo, Amadeus dice che era "sicuro che entro il weekend il Parlamento avrebbe deciso. Sono convinto che la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale sia stata in assoluto la scelta migliore".