Le serie tv da vedere a febbraio 2022, in pillole

C’è molta varietà in questo febbraio seriale. Dai thriller più cupi e adrenalinici, fino ai racconti emotivi e d’atmosfera, passando per qualche dramma storico e un pizzico di contemporaneità. Chi punta tutto sui ritorni, può destreggiarsi tra Mrs Maisel e Killig Eve. E, nel dubbio, il 16 febbraio arriva su Disney+ The French Dispatch di Wes Anderson. Una meraviglia per tutti.

