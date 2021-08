Sempre più giornalisti lasciano le redazioni per scrivere sceneggiature

Il nome che tutti citano è quello di Nora Ephron. La carriera a cui in molti aspirano è la sua, l’inizio come giornalista (Ephron fu reporter per il New York Post) e poi il salto a Hollywood a scrivere sceneggiature e magari, chissà, anche a dirigere. “È la mia eroina”, mi dice Amy Chozick. Anni fa ci eravamo incontrate a New York per l’uscita in Italia di In corsa con Hillary (HarperCollins), il racconto molto personale delle campagne da presidente di Hillary Clinton che Chozick ha seguito nell’arco di quasi dieci anni (la prima è del 2008, la seconda è del 2016) prima come giornalista per il Wall Street Journal e poi per il New York Times. Oggi la ritrovo a Los Angeles dove si è trasferita da quando il suo libro è stato opzionato dalla Warner Bros per farne una serie televisiva. A lei il salto sta riuscendo, e anche bene. Ovviamente non è l’unica, anzi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE