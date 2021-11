Aldo Giovanni e Giacomo hanno fatto 30

Il backstage dello speciale in onda sul Nove. Per festeggiare i trent'anni di carriera, due serate speciali in compagnia del trio comico

"Trent'anni dopo siamo gli stessi, basta una manciata di spunti per divertirci e divertire. E poi siamo così rodati che andiamo a memoria", ride Giovanni Storti. "Siamo cambiati, prima stavamo sempre assieme, ora ognuno segue i suoi progetti ed è anche terapeutico. Ma ritrovarsi è stato bellissimo: l'empatia è rimasta uguale", gli fa eco Aldo Baglio. I due comici si sono dati appuntamento con Giacomo Poretti, l'altro componente del trio nato nel 1991, uno dei sodalizi artistici più noti e amati dello spettacolo italiano degli ultimi decenni. Per festeggiare i trent'anni di carriera il trio ha in serbo due serate speciali che andranno in onda in prima tv sul Nove il 21 e 28 novembre. Il titolo? "Aldo Giovanni e Giacomo - Abbiamo fatto 30". Con loro Arturo Brachetti, artista, showteller e leggenda del trasformismo, nonché regista di tutti i loro spettacoli teatrali, per una sorta di intervista-show, tra sketch storici, filmati di repertorio inediti, segreti e retroscena.

Alle due serate seguirà nelle domeniche successive la panoramica completa degli spettacoli storici di Aldo Giovanni e Giacomo, dai Corti a Tel chi el telùn, Potevo rimanere offeso, Anplagghed, Ammutta Muddica e il Best of più recente.