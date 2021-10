Speriamo che i terrapiattisti non prendano sul serio “Inside job” 

"Avete notato che le teorie del complotto diventano sempre più stupide?”. Lo dicono gli esperti, guardando una manifestazione di terrapiattisti (per i No vax non sono arrivati in tempo, la serie animata è su Netflix da qualche giorno, un po’ di tempo serve per scriverla e disegnarla). “Lo sanno tutti che la Terra è concava, abitata da uomini talpa e dinosauri”. Gli esperti sono i dirigenti della Cognito Inc., la ditta che inventa e organizza i complotti, per conto di un misterioso Consiglio delle ombre. Si mostrano ai sottoposti come un ologramma, vestiti e incappucciati di nero, la testa incorniciata dal triangolo che sta sui dollari e inquieta i dietrologi. Il segretissimo lavoro attende la ragazza Reagan, che ha preso il posto del padre fuori di testa (come liquidazione ha ottenuto un certo numero di fegati da trapianto). Assieme a lei, un incrocio tra un militare e un delfino, ennesimo tentativo di costruire l’arma invincibile. L’elegante signorina Gigi, che ha inventato i selfie “così la gente si sorveglia da sé”. Un fungo semovente e dotato di parola. Uno scienziato sempre fattissimo. Lizzy Caplan nell’originale doppia Reagan, così brusca con i sottoposti che le affiancano un giovanotto sempre sorridente, come non se ne trovano più neanche negli spot pubblicitari (ormai le automobili non vanno veloci, devono essere silenziose per non svegliare il pupo).

