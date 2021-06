Tutto quel che avreste voluto sapere sui complotti e sui complottisti

Non abbiamo mai creduto ai complotti, per semplici e banalissimi motivi. Il disordine, o perlomeno il margine di errore, che regna nel mondo. La fatica che serve per portare a termine qualsiasi cosa, se deve essere sbrigata da più di una persona. Aggiungiamo che un segreto rischia di non essere tale, se lo sanno due persone che a loro volta lo riveleranno solo a una persona di assoluta fiducia, facendosi promettere che non lo dirà a nessuno. Basta qualche giorno e lo sanno tutti. Date queste premesse, un complotto non potrà mai funzionare: i sacrifici con sangue di innocenti alla Casa Bianca sarebbero messi a rischio dal personale di servizio incaricato di ripulire.

