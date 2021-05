La tv dei format

Leonardo Pasquinelli ha alle spalle una lunga carriera nella televisione. Una scorreria formidabile che dalle prime emittenti private, dove inizia come operatore a metà anni Settanta, lo catapulta nello staff che provvede alla nascita di Rete4, quindi a Reteitalia, Mediaset, Magnolia, fino a Endemol Shine Italy, la prima società di produzione televisiva in Italia (oggi parte del gruppo Banijay), di cui è amministratore delegato. È livornese, ma all’occorrenza sfodera un ottimo accento romanesco (che in genere ai toscani non riesce mai credibile), ed è convinto che la televisione, come tutte le industrie, si fondi sui brevetti. E i brevetti sono i format globali. Come “Lol, chi ride è fuori”. Una produzione Endemol Shine Italy per Amazon Prime Video, “il Masterchef della comicità”, come ama definirlo (“c’è la stessa cura per il dettaglio, la stessa attenzione alla fotografia, alla confezione impeccabile dello show”).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni