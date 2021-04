Fanelli dei paradossi

Prima di parlare di Emanuela Fanelli, attrice e comica che dovrebbe anche fare la preside d’Italia, e della sua nuova striscia su Rai2 che sistema il bodypositive come merita, ci sono un paio di cose da sottolineare. Uno, facciamo bene a guerreggiare per pulire il linguaggio e rinnovarlo, anche se il linguaggio, come i gatti, si pulisce da solo, come e dove gli pare: in fondo, quelli da pulire siamo noi, non lui, e infatti è per pulire noi che guerreggiamo, per chi ancora non l’avesse capito. Due, facciamo bene anche a guerreggiare per pulire le immagini, struccarle, tirar fuori volti anziché modelli, storie anziché comandi. I modi di queste guerre sono talvolta discutibili, ma per i pranzi di gala ci sarà tempo (speriamo). Il punto è che, a volte, non ci rendiamo conto che sbagliamo nemici oppure, peggio ancora, che i nemici sono innocui, o che sono già stati sconfitti, e che, a volte, ne condanniamo le ragioni con una spietatezza spaventosa, superflua, fuorviante. Siamo fritte se non distinguiamo, da una copertina di Marie Claire, la vicina di casa settantenne che ci chiede se siamo ingrassate, dimagrite, stressate, invecchiate e naturalmente ci consiglia di sposarci e mangiare verza e uscire con suo nipote e lavorare meno e pensare ai figli prima che sia tardi.

