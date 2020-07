Mese di mare, meno di serie tv. Cosa vedere ad agosto

Agosto mese di mare, meno di serie tv. Si segnala qualche ritorno stagionale – rigorosamente di genere – ma per il resto le piattaforme risultano essere abbastanza scariche di novità. Complice l’annata sui generis e l’offerta estiva sempre in minore, questo mese conviene rivolgersi ad Apple Tv+ (pochi prodotti ma buoni) e recuperare un Jim Carry in grande spolvero. E poi sarà di nuovo settembre.