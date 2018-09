Tutto pronto per la 70ma edizione degli Emmy Awards

Giornalisti, tecnici, operai e organizzatori stanno ultimando i preparativi per il "tappeto dorato" degli Emmy Awards, alla vigilia della 70esima edizione degli "Oscar della televisione americana", i premi annuali alla migliore stagione tv. Game of Thrones fa il suo grande ritorno alla tradizionale cerimonia e in molti si chiedono se riuscirà a strappare lo scettro a The Handmaid's Tale. La celebratissima serie tv di genere fantastico ha infatti ottenuto 22 candidature e la settimana scorsa ha ricevuto 7 riconoscimenti nella categoria tecnica ai Creative Awards. Ma secondo altri, la statuetta per la migliore serie drammatica potrebbe restare alla serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood, The Handmaid's Tale appunto. La premiazione si svolgerà nella notte tra il 17 e il 18 febbraio al Microsoft Theater di Los Angeles.

Il 13 luglio scorso è stata diffusa la lista delle nomination per gli Emmy Awards 2018 e per la prima volta Netflix ha superato Hbo: per 17 anni consecutivi era stata la sola emittente televisiva a rappresentare la tv di qualità in America e nel mondo, imbattibile anche in un settore ad alta competitività e con avversari della portata di Amc e Netflix. Un canale che ha sempre conquistato la maggior parte delle nomination agli Emmy. Fino a quest'anno, quando per la prima volta Hbo è stata soppiantata da Netflix. Il servizio di streaming ha ottenuto un totale di 112 nomination, contro le 108 del canale via cavo.