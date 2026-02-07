Starlink è problema e soluzione insieme

Kyiv ha ufficiliazzato che i terminali russi in Ucraina sono stati "isolati". Ma il caso dimostra che il colosso privato SpaceX si è trasformato in un asset fondamentale in grado di influenzare la politica internazionale

In principio è stato il ministero della Difesa ucraino che si è presentato da Elon Musk con le prove di una violazione piuttosto clamorosa: i russi stavano usando Starlink, il servizio di internet satellitare creato dalla sua SpaceX, come strumento per indirizzare i loro droni contro gli obiettivi ucraini. E lo stavano facendo non solo non pagando il servizio, ma soprattutto aggirando le sanzioni americane che impediscono l’utilizzo di Starlink alla Russia, disponibile invece solo per l’Ucraina. L’altro ieri Kyiv ha ufficializzato che i terminali internet usati dai russi in Ucraina sono stati “isolati”, rendendo quindi impossibili le comunicazioni militari sul confine e confermando un’azione decisiva da parte di Musk.

L’esempio dimostra però un problema cruciale: negli ultimi quattro anni il colosso privato SpaceX si è trasformato in un asset fondamentale in grado di influenzare la politica internazionale, e le reti satellitari commerciali sono diventate un nodo centrale dei conflitti e delle competizioni strategiche fra occidente e chi sfida l’ordine globale. Non a caso nei giorni scorsi è finito al Congresso americano il problema di potenziali investimenti cinesi occulti in SpaceX, che potrebbero rappresentare “una minaccia alla sicurezza nazionale, mettendo potenzialmente a rischio infrastrutture militari, di intelligence e civili fondamentali”. Nelle stesse ore, la Cina ha rivendicato progressi significativi nello sviluppo di armi a microonde ad alta potenza, progettate per accecare o disabilitare costellazioni satellitari in orbita bassa come Starlink. Come dire: se non possiamo acquisirvi, possiamo combattervi. Ma c’è di più, perché ieri in Francia le autorità hanno incriminato quattro persone, tra cui due cittadini cinesi, con l’accusa di aver intercettato dati militari sensibili per conto di Pechino: avevano installato in un Airbnb nel sud-ovest della Francia parabole satellitari di grandi dimensioni collegate a sistemi informatici, capaci di intercettare flussi di dati satellitari di Starlink. Le notizie sembrano scollegate ma non lo sono: la sicurezza, e l’Ucraina lo sa bene, passa sempre più dai satelliti.