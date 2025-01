Meta lancia la nuova app Edits mentre Tiktok si prepara a tornare online negli Stati Uniti

Il gruppo di Zuckerberg presenta un nuovo strumento per editare video molto simile a CapCut, l'app di ByteDance oscurata nel weekend insieme a TikTok

“Oggi annunciamo Edits, una nuovissima app per fare video sul tuo telefono”. Così Instagram ha presentato un nuovo prodotto che servirà a tagliare e montare i video direttamente dallo smartphone, un'app che ricorda molto CapCut e che potrebbe rappresentare un'alternativa ora che il gruppo cinese ByteDance, proprietario di TikTok ma anche di CapCut, sta attraversando un contenzioso negli Stati Uniti. “Molto sta succedendo nel mondo in questo momento, e qualunque cosa accada, pensiamo che sia nostro compito realizzare gli strumenti creativi più coinvolgenti per coloro che fanno video, non solo per Instagram, ma per le piattaforme là fuori”, ha dichiarato il ceo di Instagram, Adam Mosseri, in un video pubblicato sulla piattaforma. La pubblicazione dell’app è prevista su iOS il prossimo mese (13 Marzo 2025, dice l’App Store) e successivamente anche su Android. "Gli utenti potranno condividere bozze con amici e collaboratori" ha spiegato Mosseri, "ci sarà una scheda dedicata all'ispirazione, un'altra per tenere traccia delle prime idee, una fotocamera di qualità superiore e la possibilità di condividere bozze con gli amici e altri creatori". Inoltre, se si condivide su Instagram il video, è possibile accedere a una dashboard con tutti i dati sull’andamento dei video dopo la pubblicazione. L'ad di Instagram ha precisato che l’applicazione sarà sicuramente più utile per i creator di contenuti social che per i videomaker occasionali. In questa fase, Meta sta cercando di raccogliere feedback sull’applicazione e migliorarla, collaborando con alcuni creator selezionati per supportare gli utenti nella creazione di contenuti visivi orientata soprattutto al formato verticale.

L'iniziativa di Meta arriva in un momento cruciale viste le restrizioni a cui è stato sottoposto il gruppo cinese ByteDance negli Stati Uniti negli ultimi giorni e le incertezze per il futuro. Venerdì sera la Corte suprema americana ha confermato il divieto di accedere a TikTok, respingendo il ricorso della società che aveva chiesto di abolire la norma approvata dal Consiglio e firmata da Joe Biden. Agli utenti che nel weekend hanno provato a usare l’app è apparso il seguente messaggio: “Spiacenti, Tiktok non è disponibile al momento”. L'oscuramento dell'app però durerà ben poco. Dopo le aperture del presidente eletto Donald Trump, l'app ha cambiato messaggio e, ringraziando Trump, domenica ha fatto sapere di essere al lavoro per ripristinare la piattaforma. Trump ha annunciato che appena insediato (la cerimonia è prevista per oggi) firmerà un ordine esecutivo per dare più tempo a TikTok così da raggiungere un accordo che salvaguardi la sicurezza nazionale. Una possibile soluzione prospettata dal presidente eletto è quella di fare in modo che gli Stati Uniti abbiano una quota di proprietà del 50 per cento in una joint venture. Il percorso è ancora tutto da tracciare.