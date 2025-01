Tiktok in bilico, tra Corte suprema e Trump

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

TikTok potrebbe essere presto bloccata negli Usa, perché la Corte suprema ritiene che la proprietà cinese la faccia rientrare tra i gestori di social media non autorizzati a diffondere informazioni e raccogliere dati tra i cittadini statunitensi. Con il cambio della proprietà il problema sarebbe risolto, ma la possibilità di vendita nel brevissimo periodo, di fatto entro due giorni, sembrano ridotte al minimo.

Merita, avendo tempo e voglia, la lettura del dispositivo della sentenza della Corte suprema degli Usa, per la chiarezza del linguaggio, la logica degli argomenti, la scorrevolezza di un testo che pure è denso di rimandi alla legislazione e ai precedenti. Queste, per semplificare, sono le ultime righe, in cui si dà conto in modo estremamente sintetico delle ragioni prevalenti per cui non è possibile ammettere la difesa di TikTok come strumento del diritto di espressione del pensiero e delle opinioni.

There is no doubt that, for more than 170 million Americans, TikTok offers a distinctive and expansive outlet for expression, means of engagement, and source of community. But Congress has determined that divestiture is necessary to address its well-supported national security concerns regarding TikTok’s data collection practices and relationship with a foreign adversary. For the foregoing reasons, we conclude that the challenged provisions do not violate petitioners’ First Amendment rights. The judgment of the United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit is affirmed. It is so ordered.