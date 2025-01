Pechino sta pensando di vendere TikTok a Elon Musk

Voci vicine alla società madre ByteDance riferiscono di possibili trattative con il Ceo di X e Tesla per l'acquisizione delle attività statunitensi del social network. Una scelta da compiere entro il 19 gennaio, data oltre la quale il social sarà bandito dagli Stati Uniti

“Alti funzionari cinesi” starebbero pensando di vendere le quote statunitensi del popolare social network TikTok al miliardario sudafricano Elon Musk. L'indiscrezione riportata da Bloomberg apre un nuovo capitolo nel botta e risposta tra Pechino e Washington, dove il Congresso ha approvato con un'azione bipartisan una nuova regolamentazione, che costringe la società cinese ByteDance a vendere la sua piattaforma di punta a un acquirente con sede negli States entro il 19 gennaio 2025, pena il ban definitivo.

Leggi anche: L'alternativa TikTok promuove la sua app gemella per aggirare il ban americano Redazione

Una legge confermata dalla Corte d'appello del distretto di Columbia a dicembre e attualmente sotto l'esame della Corte suprema americana, che venerdì 10 gennaio – dopo aver ascoltato per più di due ore le versioni fornite dagli avvocati che rappresentano la piattaforma, alcuni creatori di contenuti e il governo degli Stati Uniti – si è mostrata piuttosto incline a confermare il divieto. Se così fosse, i nove giudici andrebbero contro i desiderata del presidente eletto Donald Trump, che a fine dicembre tramite una lettera ha chiesto alla Corte di posticipare la scadenza, in modo da trovare tempo per negoziare una “risoluzione politica” con ByteDance.

I funzionari di Pechino preferirebbero che TikTok rimanesse sotto il controllo della la società madre, ma si pensano percorsi d'emergenza. Fra questi ci sarebbe proprio la cessione del proprio social di punta a Musk, megafono di Trump e generoso finanziatore della sua campagna elettorale, che avrebbe modo di aggiungere alla sua già importante collezione di aziende un altro importantissimo player come TikTok. Per adesso la notizia rimane legata alle poche voci messe in circolo da fonti anonime vicine a ByteDance. “Non ci si può aspettare che commentiamo pura finzione”, ha affermato un portavoce di TikTok, così come si è rifiutato di commentare lo stesso Musk. ma non è escluso che le trattative stiano procedendo lontane dai riflettori.