L'IA di Musk su X è senza scrupoli grazie al far west del copyright

Sul social è arrivato Grok, l'intelligenza artificiale generativa libertaria che se ne frega del diritto d'autore (e non è l’unica) e crea qualsiasi immagine possibile, come Donald Trump che guida un aereo davanti alle Torri Gemelle in fiamme

Pikachu con un fucile AK-47, Donald Trump alla guida di un aereo davanti alle Torri Gemelle in fiamme, Shrek che abbraccia Taylor Swift e Kamala Harris che bacia Trump, ma anche Bill Gates che sniffa cocaina da un tavolo con su scritto “Microsoft”. Sono tutte immagini che sono apparse su X nel corso delle ultime 48 ore, da quando l’ex Twitter ha lanciato Grok, un’intelligenza artificiale generativa in grado di creare immagini (e disponibile solo agli abbonati a X Premium). Grok è arrivato in ritardo rispetto a prodotti come Midjourney o Dall-E, intelligenze artificiali generative che da anni permettono agli utenti di creare immagini sulla base di descrizioni testuali (dette “prompt”). Solitamente, però, questi strumenti hanno dei limiti e delle linee guida che evitano la generazione di contenuti pornografici o illegali. Non Grok, che in linea con la linea libertaria di X, permette di generare praticamente qualsiasi cosa, senza porsi il problema che i suoi contenuti possano risultare offensivi o scatenare gli uffici legali di corporation notoriamente litigiose come Walt Disney o Nintendo, che probabilmente non gradiranno immagini come quella – particolarmente virale – in cui Mickey Mouse fuma e beve in spiaggia indossando un cappello trumpiano con scritto “Make America Great Again”.



Grok is cool ngl pic.twitter.com/0pa4crfa85 — robin (@rxxbn_) August 15, 2024



Il far west muskiano permette paradossalmente a Grok di procedere, almeno finora, senza pensare agli scandali che hanno già colpito aziende come Google e Meta, ad esempio, che da anni vengono accusate di perpetuare pregiudizi razziali o di genere con le loro AI. Musk ha anzi più volte criticato questi tentativi di “ripulire” i chatbot accusando le grandi aziende di voler diffondere la cultura del politicamente corretto e del woke (spesso definito dall’imprenditore un “virus mentale”).



Ciò non significa che Grok sia del tutto senza censure, ovviamente. Alcuni utenti hanno provato a generare immagini di coppie omosessuali o di persone transgender, ottenendo immagini di coppie eterosessuali (e bianche), e nemmeno la richiesta di generare una foto di “Elton John e suo marito” è stata rispettata da Grok che ha invece prodotto un’immagine del cantante con una donna. I pochi limiti di sicurezza che ci sono risultano inoltre facilmente aggirabili: in un esempio, Grok si è rifiutato di mettere una molotov in mano a Elon Musk ma ha generato senza problemi un’immagine di Musk con in mano una bottiglia con uno straccio dentro.



Grok AI is allowing users to make images with public figures, copyrighted characters, etc. pic.twitter.com/hucIiQMeFW — Anonymous (@YourAnonNews) August 15, 2024



Secondo il ricercatore Christian Montessori, utilizzando Grok è stato possibile ottenere “le istruzioni per produrre una bomba con del fertilizzante e con le misure esatte degli elementi necessari per costruire un detonatore”, ma anche delle istruzioni per fare una sparatoria in pubblico o un omicidio politico. Tutti rischi che sono ormai noti a chi lavora nel settore, che ha dovuto in questi anni lavorare per rendere più sicura questa tecnologia. Musk non sembra preoccupato e anzi ha risposto ad alcune delle immagini più strane con la sua classica emoji (la risata con la lacrime agli occhi) per poi ricordare che questa versione di Grok non è quella definitiva ma “solo un buon punto intermedio per far divertire le persone”.



Il rischio però è che a divertirsi saranno anche i team legali di diverse aziende, per non parlare dei governi e delle istituzioni. La Commissione europea sta già indagando X per violazione del Digital services act (Dsa), soprattutto per quanto riguarda la moderazione dei contenuti, e quest’anno ha richiesto a diverse aziende del settore, tra cui X, di “fornire più informazioni sulle loro misure di mitigazione dei rischi legati alle IA generative”. Anche nel Regno Unito è da poco in vigore l’Online safety act, che contiene anche una serie di norme sulle IA, in particolare “i deepfake che offendono, truffano e disinformano”, secondo l’Office of Communications britannico. Negli Stati Uniti le leggi sono molto più permissive e Musk può contare su un appoggio politico tra i repubblicani ma il dibattito è in corso: la California sta infatti lavorando per approvare la legge SB-1047 sulle IA che mira a colpire le aziende che producono sistemi ritenuti poco sicuri.



Oltre a tutto ciò c’è anche la questione del copyright e dell’uso illecito di alcune delle proprietà intellettuali più preziose del mondo, che potrebbe portare a nuove cause legali contro le IA, e a una nuova battaglia personale per Elon Musk.