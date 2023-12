"L'Europa sta perdendo la gara dell'innovazione". Parla la direttrice di Digital Europe

"Ora le aziende dovranno spendere più in avvocati che in programmatori. Vogliamo che in Europa la gente possa investire sulle tecnologie, ma a queste condizioni sarà molto difficile”. Cecilia Bonefeld-Dahl, la direttrice di Digital Europe – associazione di categoria che rappresenta l’industria digitale in Europa – commenta così al Foglio il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI act) recentemente approvato da Bruxelles. L’intesa raggiunta, dopo 36 ore di negoziati, si è concentrata sulla definizione delle regole per gestire ChatGpt e simili, ma secondo chi l'innovazione la produce il risultato è quello di complicare la matassa. Certo, meglio avere un regolamento comunitario che ventisette diversi sistemi di norme, ma "occorre implementarle come se fossimo un unico grande paese e non ventisette", dice la direttrice. Soprattutto perché le condizioni di partenza non appaiono favorevoli e la strategia europea per sostenere l'innovazione digitale non sembra efficace. "Una startup che voglia investire nell’IA dovrà prima confrontarsi con le autorità stabilite dal regolamento, poi con quelle previste dal Data Act, e ancora con i Garanti per la protezione dei dati personali: ma così si finisce per rinunciare a parlare con gli stakeholders. Inoltre i costi di adeguamento normativo sono piuttosto pesanti. Una pmi con 50 dipendenti dovrà trovare 300.000 euro per implementare il regolamento. Chi ha 300 mila euro?”, chiede Cecilia Bonefeld-Dahl.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE