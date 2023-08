Cira, l'innovazione che cambia l'Italia

Speriamo di farvi vedere prima di tutto il territorio, l’insieme di riferimento, là dove è stato costruito nel 1984 il Cira, cioè il Centro italiano ricerche aerospaziali, un’eccellenza italiana che più innovativa in Europa non ce n’è. Sì, va bene, ha sede a Capua, cittadina piccola, niente male, accarezzata dal Volturno, che spero un giorno voi vagabondi in cerca di prodotti tipici e saporiti, possiate visitare, non fosse altro per il Museo Campano, splendido luogo museale, quanto sconosciuto ai più, che conserva alcune statue che solo qui trovate, e cioè Le madri, una celebrazione del mistero della vita e dunque della maternità, considerata allora un dono divino. Però il territorio intorno, quello che circonda Capua e si spinge fino ad Aversa è noto ai tecnici e ai nativi come i mazzoni: etimologia difficile, ci si perde in congetture. Tuttavia, la cosa certa è che questo terreno argilloso scuro, duro, spesso imbevuto d’acqua, dunque complicato da lavorare, questo terreno – dicevamo – deriva da un acquitrino, anzi da una palude, e prime delle bonifiche era abitato da tipi arcigni. Che vuoi fare? l’isolamento e la miseria nei secoli avevano trasformato questo pezzo di territorio in una terra di nessuno. Molto violenta. E qui – si diceva – gli uomini sono retrocessi a livello di una tribù con usi e costumi brutali. In vecchio documentario della Rai gli autori, alla ricerca delle bufale, raccontavano questo territorio somigliante al far west, sì, proprio un far west casertano, un luogo così malsano che pure i cavalli impazzivano e gli uomini appresso a loro. Un luogo dove gli unici animali che invece vivevano bene (negli acquitrini) erano le bufale. Un luogo da cui arrivavano leggende o voci inquietanti. Per esempio: gli abitanti sparavano, e tanto e bene anche. Quando all’inizio del secolo, arrivò il circo di Buffalo Bill e lui in persona sfidava tutti a tirare con la pistola e il fucile, ebbene, qui, nei mazzoni, ebbe problemi: perse su tutta la linea. Un far west casertano, non raccontato da nessuno, tranne che dalla vox popoli, dove i mandriani vivevano per mesi e mesi isolati dal mondo, quindi smettevano di parlare e si esprimevano con grida e fischi. Chiaro poi che l’unica legge promossa a modus vivendi, era tipo il braccio violento della vendetta: e infatti, per un nonnulla, si incendiano i covoni dei vicini o si tagliano i garretti agli animali (un modo per regolare i conti).

