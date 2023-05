Lo sviluppo dei chip cerebrali di Musk mostra l'urgenza di una regolamentazione delle nuove tecnologie

La Food and Drug Administration ha autorizzato Neuralink, società che appartiene allo stesso proprietario di Twitter, a sperimentare i suoi impianti cerebrali sulle persone, rilancianodo la necessità di regolare in modo sistematico i nuovi strumenti tecnologici. Rischi e possibilità

L’annuncio dell’approvazione per Neuralink (la società di Elon Musk), da parte della Food and Drug Administration, della possibilità di poter far partire la sperimentazione dei suoi impianti cerebrali sulle persone è destinato, probabilmente, a far discutere e ad aprire, in maniera ancora più importante, un dibattito che negli ultimi anni ha lasciato intravedere le possibilità e i rischi delle tecnologie emergenti.