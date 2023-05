Non dobbiamo avere paura di ChatGPT, tanto non funziona

Non dobbiamo avere davvero nessuna paura di ChatGPT. Ma non già per motivi nobili, tipo perché dobbiamo accettare con fiducia la modernità e non guardarla con sospetto come vecchi barbogi, quali probabilmente siamo. Bensì per un semplicissimo motivo: e cioè che ChatGPT non funziona, spesso (non voglio dire sempre) sbrocca e racconta balle. E dunque, prima che l’intelligenza artificiale rubi posti di lavoro agli esseri umani, prima che i preti la usino per preparare le omelie come ha suggerito un entusiasta della modernità come l’arcivescovo di Milano, Delpini, prima che gli studenti se ne possano servire per prendere ottimi voti nei compiti in classe, sono convinta che passerà ancora molto tempo. Per capirlo basta poco.

