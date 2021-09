"Il passato è il luogo dove pescare idee per il futuro"

"La nostra attività If Experience è cominciata nel 2006 a partire da un'idea: trasformare la fruizione dell'arte e della bellezza, rendendola sostenibile e intelligente, e metterla al centro di una realtà imprenditoriale di successo". Al Festival dell'Innovazione del Foglio raccontano il loro progetto Filippo Cosmelli e Daniela Bianco, fondatori di If Experience.

"Tutti parlano di 'esperienza' come modo nuovo di fare turismo, ma cosa significa nel concreto? Che differenza c'è con l'overtourism che affligge i siti più frequentati? Facciamo un esempio: la Bocca della verità non ha come scopo quello di essere vista, ma di compiere un gesto in prima persona. Questa è esperienza".

"O ancora - continuano - pensate al successo che hanno luoghi come San Luigi dei Francesi a Roma, con la pittura di Caravaggio: la possibilità di ammirare l'arte nei luoghi di fruizione originale, invece che in un museo. Questo oggi fa la differenza. O la casa di gioco a Venezia dove si può compiere il gesto di guardare dalla mattonella spioncino come si faceva nel Settecento".

"I nostri clienti sono appassionati d'arte e curiosi in genere, ma anche aziende e brand che operano nel lusso e che hanno bisogno di noi per ispirare i direttori creativi, o raccontare la loro attività alla stampa".