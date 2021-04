Pure nella Cina orwelliana si parla di privacy

Durante i mesi più caldi delle proteste a Hong Kong, nell’estate del 2019, a un certo punto i manifestanti hanno iniziato a usare i puntatori laser contro le Forze dell’ordine. Di notte, l’effetto era simile a quello di un videogame. I laser però non servivano a creare l’effetto visivo di una battaglia urbana ultramoderna, ma a rendere difficile alle telecamere della polizia di riconoscere i volti dei manifestanti. Per settimane, prima di ogni azione, i ragazzi si arrampicavano sui pali per colorare con lo spray gli occhi delle telecamere di sorveglianza fisse. Subito prima dell’inizio della pandemia, il governo locale di Hong Kong ha dovuto proibire l’uso delle mascherine chirurgiche in strada, perché impedivano alle telecamere meno aggiornate il riconoscimento facciale di chi transitava nelle aree di manifestazione – poi con il virus il divieto è stato sollevato, e nel frattempo le telecamere cinesi si sono evolute, e ora, teoricamente, possono riconoscere il volto di una persona anche se indossa la mascherina. Quando si parla di sorveglianza di massa e riconoscimento facciale, l’esempio più orwelliano che viene fatto è quello della Cina. Dove la tecnologia, e la cessione di parte della propria privacy, è spesso parte integrante del patto sociale tra il Partito comunista cinese e i cittadini che chiedono controllo e sicurezza.

