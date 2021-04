I problemi con il riconoscimento facciale in Italia. Parla Sensi

Se ne parla perfino per la riapertura in sicurezza dello stadio Olimpico. Secondo la società proprietaria dello stadio il progetto “Smart security” farà aprire l’impianto in tutta sicurezza grazie a 48 telecamere con termoscanner e “un algoritmo nato per studiare il riconoscimento facciale, Skeleton, che permetterà di controllare in tutto l’impianto il distanziamento tra tifosi, anche all’ingresso”, si legge su Repubblica. A cosa serva riconoscere la faccia delle persone per sapere se sono sufficientemente distanziate non è chiaro. Quel che è chiaro, però, è che espressioni come “intelligenza artificiale” e “riconoscimento facciale” fanno ormai parte di quelle soluzioni avanguardistiche che vanno bene per qualunque circostanza, eppure finora un dibattito pubblico e politico serio sulla questione non è stato ancora affrontato. Ci sta provando il Partito democratico, che con Filippo Sensi, Marianna Madia ed Enrico Borghi ha presentato una proposta di legge per una moratoria sull’utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale nei luoghi pubblici. “Di questo tema se ne parla in tutto il mondo, in America, in Francia, nel Regno Unito, perché fa parte delle questioni relative alla privacy e ai diritti”, dice al Foglio Sensi. “E’ un tema che sta arrivando anche in Italia, ed è forse il momento di fermarci un attimo e ragionare se sia necessario o meno avere un perimetro normativo, oppure, per esempio, investire il Garante della privacy di darci un parere”.

