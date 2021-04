Europei di calcio, c'è l'accordo: l'Olimpico potrà ospitare 15.948 spettatori

Raggiunta l'intesa tra Figc, governo e Uefa: il debutto l'11 giugno proprio contro la Turchia. L'Italia ospiterà quattro match a partire da quello inaugurale

Roma si prepara a un graduale e progressivo ritorno alla normalità. Perno di questo percorso saranno sicuramente gli Europei di calcio, che partiranno proprio nella capitale con il match inaugurale Italia - Turchia. Dopo giorni di attesa si è mosso il premier Draghi in prima persona che ha sbloccato il consueto gioco al rimpallo tra Cts, Ministero della Salute e virologi di ogni risma. L'Uefa manifestava un nervosismo che stava per sfociare in una chiusura senza se e senza ma.

Il tempo stringeva, la nemesi si stava per compiere: le partite previste a Roma (oltre al match inaugurale con la Turchia l'11 giugno, altre due dell'Italia nel girone e un quarto di finale) rischiavano concretamente di trasferirsi a Istanbul, arroventando ulteriormente il crinale già bollente con Erdogan. Per Draghi si sarebbe trattato di uno smacco difficilmente sanabile e così il premier è intervenuto a gamba tesa, ma senza commettere fallo, e ha frenato l'offensiva turca.



Draghi ha impostato il contropiede e ha inviato alla Uefa (grazie soprattutto al lavoro certosino della sottosegretaria Vezzali) la disponibilità italiana a ospitare regolarmente Uefa Euro 2020.

A quel punto è scattata la girandola delle cifre, rispetto alla capienza dell'Olimpico per i match in programma. Ovviamente i protocolli sanitari non consentiranno il tutto esaurito, nonostante la mole di biglietti venduti quando il Covid era una parola sconosciuta. Un sorteggio determinerà chi avrà accesso allo stadio, gli altri saranno rimborsati. La capienza esatta sarà di 15.948 persone, secondo quanto rileva il Foglio da fonti qualificate. Non uno in meno, non uno in più, perché la kermesse ci sarà, ma le misure saranno rigide e chirurgiche.

Roma inizia così ad annusare la sua festa per la ripartenza, un profumo di normalità che ormai ha un certo un retrogusto della nostalgia.

In Piazza del Popolo Roma Capitale allestirà una Fan zone con eventi musicali, maxi schermi, attività di intrattenimento che si snoderanno per 30 giorni grazie a una corposa carovana di sponsor. Il centro di Roma si trasformerà in un maxi villaggio del divertimento. Iniziative promosse da Roma Capitale, che resta in attesa dei protocolli sanitari per articolare e declinare l'organizzazione nel dettaglio.