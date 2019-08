Nonostante le promesse di Facebook, sul social vincono sempre i populisti

Milano. Sono passati tre anni da quel 2016 che ha donato all’occidente l’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, la vittoria della Brexit nel referendum in Regno Unito e la consapevolezza che c’era qualcosa di profondamente sbagliato in come funzionavano i social network. Da allora molte cose sono cambiate, ma una questione è immutata: i social network, e Facebook in particolar modo, non sono ancora un posto sicuro per le nostre democrazie. Nel 2016 l’impressione, poi confermata dalle...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.