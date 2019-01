Se fosse Il tradimento delle immagini di René Magritte, sotto ci potrebbe essere scritto “Questo non è un uovo”. Il fondo monocromo c'è, l'oggetto – è inequivocabile – è un semplice uovo. Ma non è solo questo: è anche il nuovo record di like a un post su Instagram. Quasi 40 milioni in una settimana (e crescono ancora). Il soggetto dello scatto più “piaciuto” di sempre è su sfondo bianco e sembra non avere niente di speciale. È stato postato il 5 gennaio dall'account world_record_egg, creato con il solo scopo di battere il record precedente, detenuto dal post del febbraio 2018 della modella Kylie Jenner, dove annunciava la nascita della figlia Stormi Webster. “Fissiamo insieme un nuovo record del mondo con il post con più like di Instagram. Battiamo quello attuale, detenuto da Kylie Jenner”, c'è scritto nel post sotto all'uovo, seguito dagli hashtag #LikeTheEgg, #EggSoldiers e #EggGang.

Jenner ha pubblicato un video in risposta nel quale rompe un uovo sull'asfalto – che ha totalizzato, in un giorno, 26 milioni di visualizzazioni.