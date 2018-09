Tutto quello che c'è da sapere su iOs 12

In queste ore si sta parlando molto di iOs 12: di cosa si tratta? iOs è il sistema operativo sviluppato da Apple per i dispositivi mobili dell'azienda di Cupertino: iPhone, iPod touch e iPad. Il nuovo aggiornamento, iOs 12, appunto, sarà disponibile da oggi, 17 settembre, come era stato annunciato al Keynote Apple 2018, in contemporanea alla presentazione dei nuovi iPhone 2018. Preannunciato a giugno 2018, il sistema operativo introdurrà importanti novità: faccine personalizzabili, le memoji, i contatori per contrastare la dipendenza da smartphone, il blocco di alcune app in alcune fasce orarie e molto altro ancora.

Le novità

L’apertura delle app e la scrittura sulla tastiera diventano più veloci, anche usando più app insieme. Inoltre diventa disponibile FaceTime Chiacchiera, per fare chiamate audio e video di gruppo: possono partecipare fino a 32 persone.

Le Memoji, una versione personalizzata delle "emoticon" che si basa sui volti degli utenti. Si possono creare numerosi alter ego diversi, direttamente in Messaggi scegliendo fra un insieme di caratteristiche. Anche l’attuale serie di Animoji si estende con l’aggiunta di nuovi personaggi: tigre, koala, tirannosauro e fantasma.

Nell'aggiornamento ci sono anche alcune funzioni che dovrebbero aiutarci a vivere meglio il nostro "rapporto" con gli strumenti tecnologici: iOs introduce una nuova funzione di gestione rapida delle notifiche per ridurre le distrazioni. È possibile personalizzare le notifiche in tempo reale, direttamente dalla schermata di blocco, per visualizzare solo le più importanti. Inoltre, per contrastare la dipendenza da smartphone, iOs 12 introduce la funzione “Tempo di utilizzo”, per sapere subito quali sono le app che vengono usate più spesso e il tempo trascorso sui propri dispositivi. La funzione Screen Time è perfetta per chiunque voglia capire e gestire meglio l’utilizzo del proprio dispositivo, ma è particolarmente utile per le famiglie con bambini. I genitori possono accedere all’Activity Report dei figli direttamente dal proprio dispositivo iOS per avere un quadro più chiaro delle attività dei bambini, e possono gestire e impostare limiti con App Limits. E' stata anche migliorata la funzione dei suggerimenti di ricerca e "Siri", direttamente dalla schermata di blocco, dà utili suggerimenti per risparmiare tempo sulle azioni che vengono compiute più spesso. Infine i codici di accesso monouso che ricevi via sms compaiono come suggerimenti per il riempimento automatico: non bisognerà più memorizzarli o inserirli manualmente.

Dispositivi che supportano Ios 12

I dispositivi che supportano il nuovo sistema operativo Ios 12 sono iPhone Xs, Xs Max, Xr, X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s. Riguardo ai tablet: 12.9 pollici iPad Pro seconda generazione, 12.9 pollici iPad Pro prima generazione 2105, 10.5 pollici iPad Pro (2017), 9.7 pollici iPad Pro, 9.7 pollici iPad 2018, 9.7 pollici iPad 2017, iPad Air 2 iPad Air, iPad 5ª generazione, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2. iOS 12 sarà disponibile inoltre per l'iPod touch 6 generation.

Come installare iOs 12

Prima di aggiornare il sistema operativo, iPhone Italia ricorda che sarebbe meglio effettuare il backup di tutti i contenuti, una semplice operazione che è possibile fare direttamente dal dispositivo (iCloud) o collegandolo al Pc/Mac e utilizzando iTunes. A questo punto, per installare Ios12, bisogna collegare il dispositivo all’alimentazione e connettersi al Wi-Fi. Si accede alle Impostazioni dello smartphone, si va su Generali e infine su Aggiornamento Software. Si può ora cliccare su Scarica e installa: se compare un messaggio che richiede di rimuovere temporaneamente delle app poiché iOs ha bisogno di maggiore spazio per l’aggiornamento, si tocca Continua o Annulla, quindi si procede a liberare spazio eliminando alcune delle app meno utilizzate o qualche foto o video. L'ultimo passaggio: cliccare su Installa per avviare il download e l’installazione di iOS 12.