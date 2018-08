I migliori videogame dell'estate

La fine dei tre mesi più caldi dell'anno arriva portandosi dietro una scia di videogame pronti per riempire le serate autunnali.

Fra i titoli attesi per PlayStation 4, Xbox One e PC, c'è "Naruto to Boruto" ultimo episodio del gioco online multiplayer "Naruto" che in questa nuova versione dà una decisa sferzata verso la cooperazione e il lavoro di squadra: diventano fondamentali per superare le missioni.

Grande attesa anche per la versione completa di "La Terra di Mezzo: L'ombra della Guerra" l'epico open world basato sul mondo inventato da Tolkien: all'interno ci sono il gioco base più tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati nel tempo e gli aggiornamenti, oltre a nuovi costumi, funzionalità inedite e qualche modifica all'esperienza di gioco.

Per Switch invece il titolo del momento è "Monster Hunter Generations Ultimate", il sequel di "Monster Hunter Generations" che debutta sulla console Nintendo. Una nuova avventura per i cacciatori di mostri con modalità wireless locale o multiplayer online fino a 4 cacciatori.

Video a cura di Askanews