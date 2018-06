C’è un giudice a Londra per Uber

Alla fine della bagarre tra l’autorità dei trasporti di Londra e Uber l’ha spuntata la compagnia di noleggio auto, che almeno per i prossimi 15 mesi potrà continuare a offrire i suoi servizi nella capitale inglese. E’ stato un tribunale a fare chiarezza, dopo che lo scorso settembre il Transport for London (TfL) aveva deciso di non rinnovare la licenza per motivi legati alla sicurezza dei passeggeri. Ma nel riabilitare la compagnia, il giudice ha chiesto a Uber di accettare...

