Due notti per due stelle nella clamorosa Inter numero 20

Far spuntare la seconda stella nel cielo di nubi e diluvio di un gelido febbraio, strapazzarli in casa loro, un due a quattro d’altri tempi e vincere lì lo scudetto, il numero 20, what else? Febbraio, due a quattro? Ma sì, per forza, mica è stato lunedì notte a Milano. E’ stato alla ventiquattresima giornata, all’Olimpico, sotto di due in un primo tempo in cui nella Roma sembravano tutti Capitan Futuro, e ribaltati nel secondo, mentre la Juve le buscava in casa con l’Udinese e tanti saluti ai battutisti di guardie e ladri. Sì, poi c’era il Milan e il derby in casa loro a sei giornate dalla fine, ma era una formalità, la sesta vittoria in fila, Pioli che era on fire e ora è sulla graticola; pioggia da giorno dei morti a parte, era già tutto scritto. Finito da un pezzo, il campionato bistellare della Beneamata. Da giocarlo in infradito, clima permettendo. Un finale di stagione telefonato (non telefonando, quella era tutt’altra storia), come diceva Pizzul dei tiri troppo prevedibili.

