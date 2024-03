Ad Allegri mancano i risultati

Con la faccia di chi inizia a fare fatica persino a credere alle sue stesse parole, Massimiliano Allegri, subito dopo il 2-2 con l’Atalanta, si è presentato davanti ai giornalisti provando a guardare, per l’ennesima volta, il bicchiere mezzo pieno: “Abbiamo guadagnato un punto sul Bologna”, ha detto sornione, pronunciando una frase che se immaginata a inizio anno avrebbe fatto venire i brividi ai tifosi e ora pare racchiudere l’intero senso della sua seconda avventura bianconera. Doveva essere la grande restaurazione, il ritorno a una Juventus magari sporca e cattiva, ma vincente. A conti fatti è rimasto un solo proiettile da sparare, quello della Coppa Italia, per rinverdire i fasti del “vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”, inno al risultatismo del quale Allegri è stato alfiere incontrastato per anni. Aveva aspettato per due anni sulla riva del fiume, Allegri, rimanendo fermo mentre la Vecchia Signora si affidava a Sarri prima e Pirlo poi. La rivoluzione del bel gioco aveva funzionato solo in parte: uno scudetto nel turbolento anno del Covid con il tradizionale tracollo in Champions League, una Coppa Italia con il debuttante in panchina. Il ritorno al pragmatismo, però, non ha portato i frutti sperati.

