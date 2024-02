La Serie A a diciotto squadre non è una cattiva idea

Urbano Cairo l’ha chiamata superleghina vincendo l’oscar per la miglior definizione del tentato golpe. Un titolo degno della vecchia Gazzetta che aveva celebrato il Mondiale 2006 con un “Tutto Vero” passato alla storia. La proposta di Inter, Juve, Milan e Roma di ridurre a 18 squadre la Serie A è stata bocciata dalle altre 16, come prevedibile. Ma l’importante era porre il problema, cominciare a parlarne perché se poi la si guarda bene la proposta non è così irricevibile. È quasi un atto d’amore per i calciatori che nel 2024/25 arriveranno a giocare l’11 per cento di partite in più grazie alla nuova Champions League che si gonfierà da 32 a 36 squadre e al neonato Mondiale per club in calendario tra giugno e luglio 2025. Prendete un calciatore italiano che veste anche la maglia azzurra: tra il primo giugno 2025 e il 30 giugno 2026 potrebbe arrivare a giocare 90 partite (67 come minimo). Numeri da Nba. Con la differenza che la stagione regolare del basket americano è una passeggiata sulla spiaggia, mentre in Serie A ogni partita assomiglia a una guerriglia.



