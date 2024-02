Al Napoli tutto è relativo

Tutto è relativo, frase che di per sé non significa nulla (Einstein, spiegaglielo tu), nel calcio ci è utile proprio per questo. Mazzarri out, fatto fuori a poche ore dalla partita contro il Barcellona, costretto a subire l’umiliazione di guidare l’allenamento due giorni prima del match, bolso e triste con il fischietto in mano, guardato dalla squadra come si può guardare un generale senza mostrine, ci racconta bene il clima di Napoli dove, di questi tempi, tutto ormai è relativo. Lo è il nuovo allenatore, Francesco Calzona, calabrese di Vibo Valentia, ct slovacco con un passato da vice. Faccia interessante, idee piuttosto chiare spiegate anche bene (visto alla tv). Carattere forte, non si è preoccupato di togliere Kvaratskhelia e di motivare la scelta con il fatto che a lui il nome non interessa. Calzona è relativo, in quanto in un giorno e mezzo di lavoro non poteva fare di più, nemmeno togliere Osimhen quando il Napoli era in svantaggio (come avrebbe voluto fare) perché la partita sarebbe finita diversamente (obviously).

