Le lezioni di rinascita di Joelson

La rivelazione che più brucia Joelson la fa a fine intervista, ed è un pugno nello stomaco: “Troppo spesso incontro calciatori – avversari che sfido nelle categorie dilettantistiche – che mi chiedono: ‘Quanto ti davano per ogni partita venduta?’. ‘22mila euro’, rispondo io. ‘Allora forse lo avrei fatto anche io…’”. Sorride spesso durante l’intervista, ma gli si gela il sorriso e il sangue quando dice di questi dialoghi. Sono passati 12 anni dal ciclone Scommessopoli e dall’inchiesta Last Bet, per la quale il 41enne di origine brasiliana visse alcuni giorni agli arresti domiciliari per poi patteggiare e scontare due anni e mezzo di squalifica. Una mannaia che ha stroncato la sua carriera quando aveva 29 anni, dondolava tra Serie A e Serie B – Atalanta, Reggina, Pisa, Albinoleffe, Grosseto i principali club dove ha giocato – alternando grandi gol e brutti infortuni. “Recriminazioni? Quando uno sbaglia si mette in croce da sé, chi ti è vicino sparisce perché non vuole essere giudicato per te e non puoi dare colpe a nessuno”.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE