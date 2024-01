Questa volta JPR Williams è uscito per sempre dal campo

Era una promessa del tennis, scelse il rugby. L'ex estremo del grande Galles degli anni Settanta è morto a 74 anni. In 12 anni vissuti di corsa, scatti e slalom, sei volte la Triplice Corona e tre volte il Grande Slam e 11 partite con l’Inghilterra e mai una sconfitta

Il migliore complimento glielo fece Gareth Edwards, suo compagno di squadra. Dopo un grave incidente automobilistico – auto contro camion – in cui JPR era rimasto coinvolto, Gareth commentò: "Tutto maledettamente normale. Macchina distrutta, autocisterna distrutta, e JPR che se ne esce senza neanche un graffio". Come succedeva sempre in campo.