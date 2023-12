Finché ci sarà la Premier tenetevi pure la Super League

E’ quella parte dell’anno che odio di più, quella delle ferie nelle redazioni che costringono i pochi presenti a riempire siti e giornali di bilanci, classifiche di chi ha segnato di più, vinto di più, fatto più assist, giocato di meno, elenchi di chi si è ritirato (un must di ogni dicembre, il luogo comune per cui “con chi ha detto addio al calcio quest’anno si sarebbe potuta fare una squadra che avrebbe vinto la Champions”. Certo, come no…), profezie per l’anno nuovo che verranno smentite, statistiche sui campioni d’inverno che diventano campioni a fine anno più inutili dell’opinione di un virologo sul Mes.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE