Com'è finito un amore da scudetto tra il Milan e Pioli

C’era una volta il Piolismo. Non era proprio un’arte, ma un modo di intendere il gioco del calcio che aveva restituito al Milan l’orgoglio, la Champions e uno scudetto inaspettato. Da Sassuolo, dove il 22 maggio 2022 si festeggiò il tricolore, al Sassuolo che oggi pomeriggio potrebbe interrompere la carriera rossonera di Stefano Pioli. 588 giorni dopo lo scudetto c’è il rischio che il solito Berardi possa far saltare un altro tecnico rossonero, come era già capitato con Allegri nel gennaio del 2014, quasi dieci anni fa. Un tempo a esser fatale era il Verona. Oggi a diventare fatale può essere il Sassuolo che a San Siro ha vinto le ultime tre partite e aveva cominciato l’anno che sta per finire con un incredibile 5-2 contro uno dei Milan più brutti degli ultimi tempi. Pioli non è più on fire da tempo, ma vincendo e forse anche pareggiando può salvare la panchina e mangiarsi anche il cotechino con le lenticchie dopo il panettone. Il piolismo però è ormai finito. Nonostante i numeri non siano poi così male: 114 vittorie, 52 pareggi e 45 sconfitte nelle 211 partite in cui si è seduto in panchina. Il problema è il trend.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE