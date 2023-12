Calhanoglu è il Miles Davis del calcio

Il grande trombettista americano suonava di schiena per guardare il resto della band. Un po' come fa il centrocampista dell'Inter, che insieme al Bologna è la migiore jazz band della serie A

Vi siete mai chiesti perché Miles Davis suonasse di spalle? Prima di mandarmi a quel paese provate a rispondere. In molti pensano ancora oggi che lo facesse per timidezza, o addirittura arroganza nei confronti del pubblico. In realtà, il grande trombettista americano, suonava di schiena per guardare il resto della band. Nel jazz si improvvisa “guardandosi”, con dialoghi stretti dove uno chiama e l’altro risponde, in un intreccio musicale vorticoso dove l’arte d’improvvisare esalta il talento di tutti e mette nelle condizioni il leader di emergere. Miles Davis era il leader, e la funzione dei musicisti intorno a lui era quella di supportarlo nelle varie scorribande tra il bebop e il ribelle, con divagazioni acide e dissonanti che nel tempo sono diventate il suo marchio di fabbrica.