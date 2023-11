Manuela Nicolosi ci racconta com'è la vita di un'arbitra

Ti colpisce con il sorriso, l’entusiasmo, l’avvenenza e una certa dose di leggerezza che non sono usuali per la categoria che rappresenta. Lei è Manuela Nicolosi, biondissima romana 43enne, di professione assistente arbitrale. Passaporto italiano, ma passione e carriera sviluppata in Francia, dove è arrivata fino alla Ligue 1 per spiccare il volo con designazioni internazionali prestigiose: quattro anni fa la finale del Mondiale femminile e a seguire la finale di Supercoppa Europea maschile. Aggiungiamo due Olimpiadi, Rio de Janeiro e Tokyo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE