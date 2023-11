L'arte della bilia

L’invenzione dello snooker, intorno al terzo quarto del XIX secolo, si fa risalire all’inventiva di un colonnello dal nome che nella sua prosopopea più inglese non si potrebbe: Francis Fitzgerald Neville Chamberlain, di stanza in India. La noia di certe giornate nella più illustre delle colonie inglesi deve avergli aguzzato l’ingegno. Una dozzina di anni dopo il gioco sbarca in Inghilterra, per mano di quegli stessi ufficiali che lo giocarono per primi. Qui si impianta e con il nuovo secolo si dirama in tutto il Regno Unito: Galles, Scozia, Irlanda, con puntate fino all’Australia del Commonwealth. Gioco occidentale al cento per cento, dunque? Sì, ma nient’affatto rinserrato nell’occidente. Perché da quando negli anni 60 del secolo scorso il gioco comincia a perdere l’aplomb da gentleman, la lieve patina snobistica che lo avvolge, eccolo spiccare il grande salto, non già nei fiochi rivoli europei tra Belgio e Germania ma, a partire dall’ultimo decennio del Novecento e segnatamente con il Duemila, nientemeno che in Cina e in Thailandia. Misteri dei ministeri, per usare il titolo di un romanzo di Augusto Frassineti che fu finalista al premio Strega del 1959, quello che assegnò la vittoria nientemeno che al Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Un gioco da biliardo inglesissimo di scaturigine – se proprio vogliamo, simil colonialista – che trasmigra nel punto concettualmente più distante del globo, vale a dire nella Cina che si autocelebra come comunista? Non è forse un mistero, questo? Chissà. Vediamo meglio, perché in qualche modo c’entra la filosofia.

