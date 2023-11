Quella di New York è la maratona degli italiani

Con 2.370 iscritti siamo il gruppo internazionale più numeroso. Ma di vincere non se ne parla (non ci riusciamo dal 1998)

È la Maratona degli italiani. Non tanto per i risultati: contiamo quattro vittorie con Orlando Pizzolato (due), Giacomo Leone e Franca Fiacconi, ma l’ultima è del 1998. Nel 2021 c’è andato vicino Eyob Faniel, terzo dopo aver corso a lungo in testa. Chissà se un giorno ci proverà Yeman Crippa. Gli italiani in attesa di trovare l’atleta di qualità se la giocano sulla quantità. Anche quest’anno saranno il gruppo internazionale più numeroso con 2.370 iscritti un piccolo incremento dai 2.222 di un anno fa nonostante l’aumento dei prezzi causa inflazione e cambio poco favorevole.