L'italiano che allena afghani in Danimarca. Storia di Errante, milanese al Watan

In lingua pashtun “watan” si traduce come “patria”, e non è un caso che a Copenaghen una squadra porti questo nome: è il club creato dalla comunità afghana locale, e dopo alcuni anni di campionati amatoriali, dal 2020 la squadra si è fatta più ambiziosa, arrivando sino alla terza serie nazionale e, ora, puntando alla promozione in Serie 2. E per farlo, ha scelto di affidarsi a un allenatore italiano, Francesco Errante da Milano.

