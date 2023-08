A 80 anni Rivera non è ancora passato di moda

Sembrava una battuta di Diego Abatantuono ma non lo è: “Nel portafoglio di mio nonno trovai due foto ingiallite, una era di Padre Pio, l’altra di Gianni Rivera. Gli chiesi: nonno, chi sono? Uno, mi rispose, fa i miracoli e l’altro è un popolare frate pugliese…”. Uno ha le stigmate del santo, l’altro il marchio del Diavolo: perché c’è ma non si vede, si maschera ma non può nascondere la coda, sembra una leggenda antica ma è sempre tra di noi. Un po’ Greta Garbo e un po’ Che Guevara, spiazzante ancora oggi sul Covid (“Vaccinarmi? Non ci penso proprio…”) e sulla voglia senile di mettersi in gioco da allenatore all’età che hanno Mick Jagger e Orietta Berti, Rivera è un classico da cineteca buono per tutte le piattaforme: è il Golden Boy che debutta sedicenne, la prima Coppa dei Campioni vinta da un’italiana a Wembley, il primo Pallone d’Oro made in Italy, Italia-Germania 4-3 e i sei umilianti minuti con il Brasile in finale, è la guerra con gli arbitri, le polemiche con Gianni Brera, la staffetta con Sandrino Mazzola, il sindacato calciatori, gli amori da gossip e Padre Eligio, il tram con Beppe Viola ed Eccezziunale veramente, il paron Rocco e il governo con Prodi alla Difesa, proprio lui balestra per le frecce dell’attacco, imprevedibile anche in politica. Ma mai rottame del Novecento, mai nostalgia canaglia, più smartphone che telefono a gettone. Nell’era del tempo reale, delle notizie che nascono e muoiono in un istante e della memoria dimenticata di Rivera si parla un giorno sì e l’altro pure, basta farci caso perché è come una musichetta di sottofondo tra i rumori assordanti del bar della stazione. A 64 anni dal debutto nel calcio, a 44 dall’addio e a 80 anni da compiere tra sei giorni il Golden Boy non è mai uscito dal campo. Entra ed esce dalle righe dei giornali. Su Rivera c’è sempre qualcosa da dire, qualcosa che non sai, qualcosa di nuovo che esce, una biografia in continuo aggiornamento, che si arricchisce con il tempo di episodi inediti, una fiction a puntate senza fine come Beautiful, nonostante il fatto che gli ultimi bambini che lo hanno visto giocare abbiano come minimo cinquant’anni e che per tutti gli altri Rivera sia solo un video su YouTube.

