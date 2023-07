Torna in pedana il fioretto di mamma Arianna Errigo

Budapest, 7 agosto 2013, finale del fioretto individuale femminile dei Mondiali di scherma. In pedana Arianna Errigo e la tedesca Carolin Golubytskyi. Nelle prove a squadre l’azzurra aveva vinto tutto: un oro olimpico a Londra 2012, due mondiali, cinque europei. A livello individuale, però, solo argenti e bronzi. Fino a quel giorno di 10 anni fa: 15-8. “È la medaglia a cui sono più legata”, racconta l’azzurra che poi si confermerà sul gradino più alto del podio anche l’anno successivo a Kazan, in Russia. “Ero numero uno del ranking senza mai aver vinto un titolo, cominciavo a sentirmi un’eterna seconda e quella fu una boccata d’ossigeno”. Oggi, con una valanga di medaglie di ogni metallo al collo e due gemelli in più, Errigo torna in pedana. Non ci sale dal Mondiale 2022 al Cairo: argento individuale e oro a squadre con Mirea e Stefano in grembo. “Avevo scoperto di essere incinta una decina di giorni prima di partire. Non sapevo fossero due gemelli, ma il ginecologo mi aveva rassicurato di poter gareggiare senza rischi per la gravidanza”. Dal 22 al 30 luglio tornerà in pedana all’Allianz MiCo (nei padiglioni della Fiera) ai Mondiali di Milano per un’altra medaglia. “Da dedicare a loro, senza dubbio”.

