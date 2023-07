Il trionfo inaspettato di Brian Harman all'Open Championship

Un altro Open Championship, un altro capitolo di una leggenda. Non c’è competizione, non c’è major che tenga, è una questione di tradizione, di lotta continua tra prodezza e natura, di un torneo che ogni anno si rinnova, ogni estate su un campo diverso. Siamo a Royal Liverpool, tra i più antichi green d’Inghilterra, qui si svolse il primo torneo nazionale amateur, qui vinsero Harry Vardon, J.H. Taylor e il leggendario ambidestro francese Arnaud Massy, primo non britannico a vincere l’Open prima di Bobby Jones, di Fred Daly, di Peter Thomson, prima degli ultimi successi di Tiger Woods nel 2006 e di Rory McIlroy nel 2014. Era lui anche stavolta il grande favorito,primo e unico giocatore della storia a completare il Northern Triple, Scottish, Irish e Open Champion, il terzo titolo proprio qui. In gran forma dopo la vittoria della scorsa settimana in Scozia e pronto ad affrontare le difficoltà del percorso come la famigerata buca 17, appena rifatta, la vera novità del percorso di Hoylake. Nemmeno proibitiva per lunghezza, 140 yards certamente per tutto il resto, sabbia davanti e dietro un green rialzato e ondulatissimo, bunker profondi a destra e a sinistra e soprattutto un paesaggio mozzafiato, il Galles a due miglia di distanza e il vento dal mare che trasformano un qualunque colpo in bandiera in una specie di miracolo.

