“Io, Pelé, Rivera e Annamaria”. Da Piracicaba al mondo: intervista a José Altafini

La vita di José Altafini non è stata una sola. La sua leggenda si è intrecciata con quelle di Pelé, Rivera, Sivori, Cesare Maldini e Annamaria. Ha cominciato sulle strade polverose di casa sua, è diventato re d’Europa a Wembley, ha attraversato il calcio sudamericano ed europeo lasciando il segno dovunque. “Ero ancora un bambino e già rincorrevo un pallone insieme ai miei amici per le strade e le piazzole di Piracicaba, la città dello stato di San Paolo, dove sono nato. A piedi nudi e il cuore colmo di felicità”. Quel bambino da grande, una volta indossate calze e scarpe, ha poi giocato di fianco a Edson Arantes do Nacimento, detto Pelé, Nils Liedholm, Gianni Rivera, Dino Zoff e Omar Sivori. Ha incendiato le folle. È diventato una leggenda vivente. José Altafini, da Piracicaba, va ancora di corsa, perché la vita non può aspettare. Specie ora che sta per tagliare il traguardo delle 85 candeline (il 24 luglio). Con lui proviamo a fare un volo pindarico. Dalle strade di Piracicaba saltiamo, tutto d’un fiato, sino al primo giorno fatidico della sua vita da fuoriclasse predestinato. È il 29 giugno 1958. Al Rasundastadion di Solna, nei pressi di Stoccolma, il Brasile batte in finale la Svezia per 5 a 2 e si laurea campione del mondo.

