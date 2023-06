La Pec che rovinò la festa del Lecco. La Serie B a rischio dopo la promozione

Dal paradiso all’inferno, sola andata, e in nemmeno 3 giorni. “Ma io ho speranza: non c’è niente di gravoso. Manca solo una firma che è arrivata il giorno dopo”. Luciano Foschi è in una lavatrice, parla tra un incontro in comune e un pranzo di lavoro, in una settimana dove la Lecco calcistica non sa più a quale stato d’animo credere. Domenica sera la squadra che allena si sedeva a cena per festeggiare una storica promozione in Serie B, sudata sul campo al termine di una corsa playoff gagliarda. Mercoledì mattina, però, il caffè va di traverso: nella documentazione spedita il giorno prima alla Lega Serie B per iscrivere i blucelesti alla cadetteria manca qualcosa, in particolare il nulla osta della prefettura di Padova, sede indicata dalla dirigenza lombarda quale campo per le gare casalinghe – in attesa di capire se e come il Rigamonti-Ceppi sarà adeguato per la nuova categoria. La Pec è arrivata, a dire il vero, al mattino di mercoledì, ovvero già oltre scadenza, quanto basta per dire che a tutti gli effetti la richiesta di iscrizione rischia di essere respinta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE