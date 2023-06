“Taylor? Peggio di Byron Moreno”. Parla il consigliere di FdI che ha contestato l'arbitro a Budapest

“Anthony Taylor? Un arbitro che per la sua performance negativa mi ha fatto tornare alla mente l’ecuadoriano Byron Moreno”. Giampaolo Vietri, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Taranto e tifoso della Roma, era all’aeroporto di Budapest quando il fischietto inglese stava passando uno dei filtraggi ed è stato riconosciuto dai sostenitori giallorossi. Se il ko ai rigori contro il Siviglia farà discutere a lungo per una serie di episodi che avrebbero potuto avere un giudizio arbitrale differente, il politico meloniano ci tiene a ricostruire la vicenda “oltre le strumentalizzazioni, per come emerge dalle immagini”. “Eravamo in tutta tranquillità - racconta a il Foglio - con tifosi della Roma e del Siviglia che aspettavano di tornare a casa. Quando Taylor è apparso, mi sono avvicinato con il telefonino per fargli vedere le immagini del fallo di mano in area di Fernando. Subito dopo sono stato travolto e colpito da una persona che credo fosse della sicurezza. Sono volato via”.

