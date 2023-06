La Roma non ha perso a causa dell'arbitro: è crollata sotto il peso del suo passato  

Alla fine la Roma non ce l’ha fatta. Dopo una finale infinita, forse la più lunga della storia delle coppe europee, la squadra di Mourinho si è vista sconfiggere ai calci di rigore dall’ottimo Siviglia. Al triplice fischio finale che delegava al fato dei rigori la scelta della vincitrice del trofeo, i tifosi intorno a me presenti sugli spalti si sono guardati negli occhi. “E’ ora di cambiare il corso della storia”, sento dire accanto a me. Facce gravi, stanche, cariche di tensione, avvolte dal silenzio generale e così distanti dai bonari auguri di “buon divertimento” ricevuti alla nostra partenza da Roma. Il riferimento al cambiamento storico è alla finale persa con il Liverpool, nel lontano 1984, sempre ai calci di rigore. Quarant’anni e non sentirli, tanto quella sconfitta significò per un intera città, un evento che rientra nell’educazione sentimentale che ogni tifoso romanista riceve. Quindi, anche i ventenni presenti mercoledì si sentivano partecipi di un momento in cui la storia poteva essere vendicata. Invece la Roma perde la coppa non per la superiorità dell’avversario, neanche per causa di un arbitraggio scadente e forse soggetto a rancori personali, non perde neanche per la sfortuna che può determinare l’esito di una partita. La Roma crolla sotto il peso del suo passato reso ingombrante da una passione viscerale, onnicomprensiva, romantica, a tratti cafona, illogica, antidoto ai mali che la città esprime e incomprensibile quando percepita dall’esterno. Un passato ingombrante che non sembra lasciare spazio a progetti futuri, oltre che al sogno di liberarsi dai fantasmi che continuano ad abitarlo. Manca un processo di maturità che avrebbe un caro costo, quello dell’anestetizzare la passione di cui si è oggetto e diluirla al di là del proprio popolo (vedi Juventus) per essere liberi di adottare il motto mahleriano – La tradizione è custodia del fuoco. Non culto delle ceneri – in senso promulgativo per il futuro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE