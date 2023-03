Viktoriia è più forte della guerra. Intervista alla miglior ginnasta ucraina

Onopriienko è la numero 4 al mondo. Per dieci giorni dopo l'invasione ha interrotto gli allenamenti. Ma "Noi siamo la Nazionale: in pedana siamo il nostro paese [...] Non smettiamo di allenarci anche sotto le bombe”

La sua palestra è in piedi. Come la sua casa. Come la sua vita, finché potrà continuare ad allenarsi.

Per Viktoriia Onopriienko, vita e ginnastica ritmica sono la stessa cosa. Non solo perché è la numero 4 al mondo, decima alle Olimpiadi di Tokyo. E neanche perché ha iniziato a 4 anni, innamorata di quelle atlete che sembravano fate dai nastri colorati. Ginnastica ritmica è vita perché è un’oasi nel deserto della guerra: la sua città è Kyiv, l’Ucraina offesa è il suo paese, la Deriugina School la cornice di ogni giornata.