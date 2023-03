Paulo Dybala e la carta bianca

Dybala batte la Juve ed esulta. Dybala batte la Juve, esulta e viene massacrato sui social. Dybala batte la Juve, esulta, viene massacrato sui social e si sente in dovere di giustificarsi. Ormai funziona così: tutto passa al vaglio della massa, anche il sacrosanto diritto di esprimere una gioia. Quanto è brutto il popolo in questa forma, quanto è stupido, volgare, moralista e aggressivo. Che animale sgradevole, come disse un grande viaggiatore. Prima dell’avvento delle cosiddette piattaforme digitali chi condannava il nulla si esibiva nei bar e veniva trattato come lo scemo del villaggio, in certi casi l’alticcio signore amante del liquore bevuto di mattina dentro il caffè. Oggi lo scemo parla sui social e condanna il tutto, dal basso della sua ignoranza. Assistiamo anche a figure intellettualmente molto emancipate, come quel professore putiniano a cui viene data carta bianca in alcune trasmissioni (una in realtà) solo per il gusto piuttosto misero di un paio di puntarelli di share. E quando lo si sente parlare questo scienziato viene voglia di cambiare canale, uccidendolo questo share, il quale però sopravvive eccome, alimentandosi di altri soggetti a cui evidentemente piace il professore che sa tutto di guerra e di pace, ma forse non ha mai letto Guerra e pace, perché confonde gli invasi con gli invasori.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE